Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'i telefonuna neden 'cart curt' diye kaydetti?

Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna "Cart curt" olarak kaydetmesi, sosyal medyada geniş bir konuşma yaratmıştı. Muhabirlerin, neden böyle bir isimle kaydettiği konusundaki sorularına Kaan Yıldırım ilginç bir yanıt verdi.

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'i telefonuna neden 'cart curt' diye kaydetti?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 09:40

Önceki gün Emirgan La Boom çıkışında görüntülenen Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna "Cart curt" şeklinde kaydetmesi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Muhabirlerin bu tercihi sorgulayan sorularına Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Bu konunun neden bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum. Aramızda bir espri var. Ben, Pınar'ı yaklaşık iki senedir bu şekilde kayıtlı tutuyorum. Sadece aramızdaki bir espriden ibaret. Eğer tavsiyeniz varsa, benim için gün ışığı olabilir veya başka bir şey olabilir. Herkesin kendi tarzı var, biz de birbirimizi bu şekilde kaydettik."

 

Benzer Haberler
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış' Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor' Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
Ziraat Bankası kredi kampanyası! TC kimlik numarasına göre 34000 TL ödeme!  Ziraat Bankası kredi kampanyası! TC kimlik numarasına göre 34000 TL ödeme! 
Cumhurbaşkanı açıkladı! 20 bin TL'ye kadar 18 yaş üzeri için yeni ödeme gelecek Cumhurbaşkanı açıkladı! 20 bin TL'ye kadar 18 yaş üzeri için yeni ödeme gelecek
Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
Murat Boz: Hadise'yi anlatmama kelimeler yetmez! Murat Boz: Hadise'yi anlatmama kelimeler yetmez!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?
  • 29-01-2024 10:24

Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
  • 01-02-2024 15:41

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu