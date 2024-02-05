Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'i telefonuna neden 'cart curt' diye kaydetti?

Önceki gün Emirgan La Boom çıkışında görüntülenen Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna "Cart curt" şeklinde kaydetmesi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Muhabirlerin bu tercihi sorgulayan sorularına Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Bu konunun neden bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum. Aramızda bir espri var. Ben, Pınar'ı yaklaşık iki senedir bu şekilde kayıtlı tutuyorum. Sadece aramızdaki bir espriden ibaret. Eğer tavsiyeniz varsa, benim için gün ışığı olabilir veya başka bir şey olabilir. Herkesin kendi tarzı var, biz de birbirimizi bu şekilde kaydettik."



