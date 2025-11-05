Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'e aşkını haykırdı: 'Canım karım'

Pınar Deniz Yeni Yaşını Kutladı: Eşi Kaan Yıldırım'dan Romantik Doğum Günü Paylaşımı

Taze anne ünlü oyuncu Pınar Deniz, yeni yaşını kutladı. Eşi ve meslektaşı Kaan Yıldırım, Pınar Deniz için romantik bir doğum günü mesajı yayınladı. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin bu özel paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Yıldırım’ın eşine duyduğu aşk, sosyal medya üzerinden bir kez daha tescillendi.

Evlilik ve Bebek Mutluluğu

Oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 2024 yılında evlilik yolunda önemli bir adım attılar. İtalya'nın başkenti Roma'da sade ve romantik bir törenle dünyaevine girdiler. Çiftin mutlulukları, 1 Nisan 2025'te bir bebekle taçlandı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdiler. Oyuncu çift, aile yaşantılarını basından uzak tutmaya özen gösteriyor.

Kaan Yıldırım'dan Duygusal Mesaj

Pınar Deniz, bugün yeni yaşına girdi. Kaan Yıldırım, eşinin doğum gününü kutlamak için romantik bir fotoğraf yayınladı. Yıldırım, Pınar Deniz ile çekilmiş samimi bir pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, fotoğrafın altına duygusal bir not yazdı. "Canım karım iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı. Mesajına bir de kalp emojisi ekledi. Bu romantik paylaşım, çiftin hayranlarını oldukça mutlu etti.

Oğluyla Karesi de Beğeni Topladı

Kaan Yıldırım, eşi için yaptığı paylaşımın hemen ardından bir fotoğraf daha yayınladı. Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile birlikte parkta çekilmiş bir karesini sevenleriyle paylaştı. Baba ve oğulun bu samimi pozu da kısa sürede büyük beğeni topladı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, aile saadetleriyle örnek teşkil etmeye devam ediyor.