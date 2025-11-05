Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'e aşkını haykırdı: 'Canım karım'

Taze anne Pınar Deniz yeni yaşını kutladı. Eşi Kaan Yıldırım'dan "Canım karım iyi ki doğdun" notuyla romantik poz geldi. Oğluyla karesi de çok sevildi.

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'e aşkını haykırdı: 'Canım karım'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2025 12:15

Pınar Deniz Yeni Yaşını Kutladı: Eşi Kaan Yıldırım'dan Romantik Doğum Günü Paylaşımı

Taze anne ünlü oyuncu Pınar Deniz, yeni yaşını kutladı. Eşi ve meslektaşı Kaan Yıldırım, Pınar Deniz için romantik bir doğum günü mesajı yayınladı. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin bu özel paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Yıldırım’ın eşine duyduğu aşk, sosyal medya üzerinden bir kez daha tescillendi.

 

Evlilik ve Bebek Mutluluğu

Oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 2024 yılında evlilik yolunda önemli bir adım attılar. İtalya'nın başkenti Roma'da sade ve romantik bir törenle dünyaevine girdiler. Çiftin mutlulukları, 1 Nisan 2025'te bir bebekle taçlandı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdiler. Oyuncu çift, aile yaşantılarını basından uzak tutmaya özen gösteriyor.

Kaan Yıldırım'dan Duygusal Mesaj

Pınar Deniz, bugün yeni yaşına girdi. Kaan Yıldırım, eşinin doğum gününü kutlamak için romantik bir fotoğraf yayınladı. Yıldırım, Pınar Deniz ile çekilmiş samimi bir pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, fotoğrafın altına duygusal bir not yazdı. "Canım karım iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı. Mesajına bir de kalp emojisi ekledi. Bu romantik paylaşım, çiftin hayranlarını oldukça mutlu etti.

Oğluyla Karesi de Beğeni Topladı

Kaan Yıldırım, eşi için yaptığı paylaşımın hemen ardından bir fotoğraf daha yayınladı. Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile birlikte parkta çekilmiş bir karesini sevenleriyle paylaştı. Baba ve oğulun bu samimi pozu da kısa sürede büyük beğeni topladı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, aile saadetleriyle örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı
Didem Soydan Estetik Yaptırdı Mı? Ünlü Manken Açıkça Yanıtladı Didem Soydan Estetik Yaptırdı Mı? Ünlü Manken Açıkça Yanıtladı
Buse Varol'un İlginç Ayakkabıları Sosyal Medyanın Dilinde: Değeri 80 Bin TL Buse Varol'un İlginç Ayakkabıları Sosyal Medyanın Dilinde: Değeri 80 Bin TL
Demet Akalın ve Okan Kurt 14. Yılını Kutladı: Özel Partiden Romantik Görüntüler Demet Akalın ve Okan Kurt 14. Yılını Kutladı: Özel Partiden Romantik Görüntüler
Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
Meme Kanseriyle Savaşan Irmak Ünal'dan Yeni Paylaşım Meme Kanseriyle Savaşan Irmak Ünal'dan Yeni Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti