Kaan Yıldırım doğum anlarını anlattı: “Pınar’ın yanındaydım”

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, ilk çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü çift, doğum sonrası ilk kez hastane çıkışı görüntülendi. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Yıldırım, doğum anı ve baba olmanın duygusu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız!"

17 Eylül 2024'te Roma'da evlenen çift, geçtiğimiz günlerde minik oğullarıyla tanıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, doğum sonrası sağlık kontrolü için hastaneye geldi. Eşi Kaan Yıldırım ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. İlk süreç biraz yorucu oluyor, özellikle anne için. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Doğum anında eşinin yanındaydı

İlk kez baba olmanın verdiği heyecanı dile getiren 38 yaşındaki oyuncu, doğum anına da tanıklık ettiğini söyledi:

"Bu yaşananlar çok özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlayamıyormuş. Doğum anında da Pınar’ın yanındaydım. İkisi de sağlıklı, bu bizim için en önemli şey. Duygular yoğun, anne-baba olan herkes ne demek istediğimi anlar."

Fikret Hakan kime benziyor?

Minik Fikret Hakan’ın kime benzediği yönündeki sorulara ise Kaan Yıldırım gülümseyerek şöyle yanıt verdi: