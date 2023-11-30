Kaan Urgancıoğlu: Pınar mutluluğu hak eden birisi!

Önceki gün bir etkinlikte soruları yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Yargı" dizisinin aldığı ödülle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Urgancıoğlu, "Ekip olarak çok mutluyuz. Bu ödülü almak gerçekten harika bir duygu, keyfimiz çok yerinde" şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Yargı" dizisinde birlikte rol aldığı Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım ile nişanlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Urgancıoğlu, "Pınar ve Kaan birbirine çok yakışan bir çift. Onlara mutluluklar diliyorum. Pınar, iş arkadaşım ve mutluluğu hak eden bir insan. Onun mutlu olması beni de mutlu eder tabii ki" şeklinde duygularını ifade etti.