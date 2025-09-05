Kaan Urgancıoğlu Oğlu Ardıç ile Meyve Topladı

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, baba olmanın tadını doyasıya çıkarıyor. 2 yaşındaki oğlu Ardıç ile vakit geçirmeye özen gösteren oyuncu, bu kez bahçede ağaçtan meyve toplarken çekilen anlarını sosyal medyada paylaştı.

Mutlu Aile Tablosu

Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran 2023’te Burcu Denizer ile Atina’da evlenmişti. Çift, aynı yıl 9 Aralık’ta oğulları Ardıç’ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. O günden bu yana oyuncu, yoğun iş temposunu geride bırakıp ailesine zaman ayırmayı tercih ediyor.

Doğayla İç İçe Bir Çocukluk

Oğlu Ardıç’ı doğayla iç içe büyütmek isteyen Urgancıoğlu, sık sık doğa yürüyüşlerine çıkıyor. Bu kez ise oğluyla ağaçtan meyve topladığı anları ölümsüzleştirdi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Hayranları, oyuncunun babalık yönünü öven yorumlar yaptı.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Oyuncunun paylaştığı karelerde minik Ardıç’ın mutluluğu dikkat çekti. Doğal ve samimi aile pozları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Urgancıoğlu’nun hayranları, “örnek baba” yorumlarıyla oyuncuya destek verdi.

Baba-Oğul Bağı Güçleniyor

Kaan Urgancıoğlu’nun paylaşımları, yalnızca ailesine verdiği önemi değil, aynı zamanda baba-oğul arasındaki güçlü bağı da ortaya koyuyor. Oyuncu, özel hayatında sade ve doğal tavrıyla dikkat çekerken, bu kez Ardıç’la geçirdiği anlarla gündeme geldi.