Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz”

Kaan Urgancıoğlu, Bebek'te görüntülendi.

Kaan Urgancıoğlu: “Kışa hazırlanıyoruz, çocuk büyütüyoruz”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-11-2024 17:44

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Günlük bir görünümle kameralara yansıyan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dönemde ekranlardan uzak olan Urgancıoğlu, ailesine zaman ayırdığını belirterek, “Dinleniyorum. Ev işlerine koşturuyorum. Kışa hazırlanıyoruz. Çocuk büyütüyoruz” dedi.

Oyuncu, hayatında yeni bir düzen kurduğunu ifade ederek, “Hayatımda ilk defa akşam 8.30’da uyuyorum” sözleriyle hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Ekranlara dönüş planı hakkında ipucu vermeyen Kaan Urgancıoğlu, sakin ve huzurlu bir dönem geçirdiğini söyledi.

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