Kaan Urgancıoğlu Doğa Elçisi Oldu

Kaan Urgancıoğlu, WWF-Türkiye’nin doğa elçisi oldu. Deniz kaplumbağalarının korunmasına destek veren oyuncu, baba olduktan sonra duyarlılığının arttığını söyledi.

Yayın Tarihi : 27-08-2025 12:00

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, WWF-Türkiye’nin düzenlediği Deniz Kaplumbağası Koruma Çalışmaları’nın 20’nci yılında “Doğa Elçisi” seçildi. Adana Akyatan’da gerçekleşen özel buluşmada yer alan Urgancıoğlu, yaptığı samimi açıklamalarla doğa sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

“270 bin yavru denize koştu”

Etkinlikte konuşan ünlü oyuncu, “Buradan bugüne kadar 270 bin yavru denize koşmuş. WWF-Türkiye yıllardır bu canlıların sesi oldu. Yıllardır sürdürülen bu emeğin küçük de olsa bir parçası olmak, özellikle baba olup doğanın geleceğimiz için kıymetini daha derinden hissettikten sonra çok daha değerli” dedi.

Doğa için farkındalık

Son dönemde yalnızca oyunculuğu ile değil, toplumsal konulara duyarlılığıyla da öne çıkan Kaan Urgancıoğlu, doğanın korunmasına yönelik projelere destek verdiğini dile getirdi. Oyuncu, özellikle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaptı.

Hayranlarından tam destek

Hayranları, Urgancıoğlu’nun doğa elçiliği görevini üstlenmesini sosyal medyada büyük ilgiyle karşıladı. Oyuncunun bu sorumluluğu, sanat camiasında da olumlu yorumlar aldı. Etkinlikteki açıklamalarıyla dikkat çeken Urgancıoğlu, doğa sevgisini bir kez daha kanıtladı.

