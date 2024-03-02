Kaan Taşaner'in gergin hallerinin nedeni belli oldu!

Nişantaşı'nda bir apartmana girdikleri sırada görüntülenen ünlü oyuncu çifti, muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirdi. Kaan Taşaner ve Seray Dura, "Sonra yapalım, biraz işlerimiz var" diyerek hızla içeri girdi.

Ancak, dikkatli gözlerden kaçmayan bir detay vardı: Kaan Taşaner'in keyifsiz görüntüsü. Yakışıklı oyuncunun yüzündeki ifadesi, rahatsızlık vericiydi. Kısa süre sonra öğrenildi ki, Taşaner'in dişleriyle ilgili bir sorunu varmış.

Oyuncunun diş sağlığı sorununu çözmek için doktora geldiği belirtildi.