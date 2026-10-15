Cemre Baysel İle Beşiktaşlı Futbolcu Emirhan Topçu Hakkında Sürpriz Aşk İddiası!

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Cemre Baysel oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı kısa süreli ilişkisini tek kelimelik "Bitti" açıklamasıyla sonlandıran ünlü oyuncunun kalbini yeniden spor dünyasından bir isme kaptırdığı öne sürüldü. Cemre Baysel'in bir dönem Derya Pınar Ak ile anılan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerine bomba gibi düştü.

Cem Bölükbaşı İlişkisinin Ardından Yeni Sayfa

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Cemre Baysel geçtiğimiz dönemde yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birliktelik yaşamış ancak bu ilişki uzun ömürlü olmamıştı. Ayrılığın ardından özel hayatını bir süre gözlerden uzak tutmayı tercih eden güzel oyuncu kısa ve net bir şekilde ilişkisinin bittiğini duyurarak konuyu kapatmıştı.

Güzel oyuncunun adı bu ayrılığın ardından yeniden yeşil sahalardan tanınan bir isimle anılmaya başlandı.

Emirhan Topçu'nun Annesinden Dikkat Çeken Hamle!

Magazin kulislerinde hızla yayılan aşk iddiasını güçlendiren en büyük detay ise sosyal medyadaki hareketlilik oldu. Adı bir dönem Derya Pınar Ak ile de anılan Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile Cemre Baysel'in yakınlaşması hayranlarının gözünden kaçmazken ikilinin arasını anne takibi ele verdi. Hakkındaki aşk iddiaları sosyal medyada coşkuyla tartışılırken futbolcu Emirhan Topçu'nun annesinin Cemre Baysel'i sosyal medya hesabından takibe alması "Aşk onaylandı mı?" sorularını beraberinde getirdi. İkiliden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken sosyal medyadaki bu hamle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.