Kaan Taşaner’den Aşk Dolu Tatil Paylaşımı

Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile aşk dolu tatil pozunu sosyal medyada paylaştı. Romantik kare kısa sürede gündem oldu.

Yayın Tarihi : 26-08-2025 10:47

Romantik Kaçamak Sosyal Medyada Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Seray Dura ile romantik bir tatile çıktı. Çift, tatillerinde birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı. Özellikle Taşaner’in paylaştığı aşk dolu kare, kısa sürede gündem oldu.

Çiftin Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Taşaner ve Seray Dura, bu kez tatilden paylaştıkları fotoğrafla dikkat çekti. Deniz kenarında çekilen karede çiftin samimi halleri, takipçilerine adeta aşkın enerjisini yansıttı. Oyuncunun takipçileri, paylaşıma yorum yağdırarak çifte mutluluk diledi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Paylaşılan fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, “Çok yakışıyorsunuz”, “Aşkınız daim olsun” gibi yorumlarla çiftin mutluluğunu kutladı. Özellikle yaz tatilini fırsata çeviren ünlü çiftin bu pozları, magazin gündeminde de geniş yankı buldu.

Kaan Taşaner ve Seray Dura’nın Aşkı

Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınıyor. Ancak zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Bu son tatil karesi de onların ne kadar mutlu olduklarını bir kez daha gösterdi.

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar
  • 25-08-2025 11:42

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Teoman: “Kızımı Sormayın, Annesi Kızıyor”
  • 23-08-2025 13:44

