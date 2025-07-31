Kaan Tangöze ve Ailesi Gündoğan’da Görüntülendi

Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, Bodrum’da kızlarıyla tatilin keyfini çıkardı. Ural’ın şarkı performansı ise plajdakileri büyüledi.

Kaan Tangöze ve Ailesi Gündoğan’da Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2025 10:51

Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızlarıyla birlikte yaz tatiline Bodrum Gündoğan’da devam ediyor. Gündelik yaşamlarından uzaklaşan ünlü çift, ailece geçirdikleri keyifli dakikalarla dikkat çekti.

Ailece Plajda Görüntülendiler

Güneşli havayı fırsat bilen Tangöze ailesi, bir plajda denizin ve güneşin tadını çıkardı. Tatil boyunca doğal tavırlarıyla beğeni toplayan çift, samimiyetleriyle etraflarındaki tatilcilerin ilgisini üzerine topladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken aile, objektiflere mutlu kareler sundu.

Kıvılcım Ural’dan Sürpriz Mini Konser

Deniz keyfinin ardından Kıvılcım Ural, duş alırken söylediği şarkılarla adeta minik bir konser verdi. Neşesini müzikle ifade eden Ural, doğal halleriyle büyük sempati kazandı. Plajda bulunan tatilciler, bu sürpriz performansa alkışlarla eşlik etti.

Kaan Tangöze Sakinliğiyle Dikkat Çekti

Duman grubunun karizmatik solisti Kaan Tangöze, tüm bu anları uzaktan ve sakin bir şekilde izledi. Eşinin şarkılarına gülümseyerek eşlik eden Tangöze, ailesiyle geçirdiği huzurlu anlarla bir kez daha örnek bir aile babası imajı sergiledi.

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