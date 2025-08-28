Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm”

Yazar ve komedyen Kaan Sezyum, hakkında ortaya atılan taciz iddialarını kabul ederek kamuoyuna özür mesajı yayımladı. Sosyal medyada gündem olan açıklamalar, sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.



Kaan Sezyum hakkındaki taciz iddiası



Kaan Sezyum’dan taciz iddiasına yanıt

Birçok ünlü isim hakkında benzer iddiaların konuşulduğu dönemde, bu kez de sahne adıyla bilinen Çağatay Kaan Sezgin hakkında bir kadın, yaklaşık dört yıl önce yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun ardından gözler Sezyum’a çevrildi.

Ünlü isim, iddiaları kabul ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında davranış bozukluklarımı gidermek için psikolojik destek almaya başladım. Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve yanlış anladığımı ifade ettim. Fiziksel bir zorlamada bulunmadım ancak ortamı tamamen yanlış okudum. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir.”



Kaan Sezyum'un sosyal medya paylaşımı



“Bir daha yaşatmayacağım”

Kaan Sezyum, açıklamasında geçmişi değiştiremeyeceğini ancak gelecekte benzer bir duruma asla izin vermeyeceğini belirtti:

“Çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.”

Sezyum’un bu açıklamaları, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı. Kimileri özrünü samimi bulurken, kimileri de özrün yeterli olmadığını savundu.