Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm”

Kaan Sezyum, hakkındaki taciz iddiasını kabul ederek özür diledi. “Pişmanım, çok üzgünüm” diyen ünlü yazar psikolojik destek aldığını açıkladı.

Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: “Çok üzgünüm”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2025 13:30

Yazar ve komedyen Kaan Sezyum, hakkında ortaya atılan taciz iddialarını kabul ederek kamuoyuna özür mesajı yayımladı. Sosyal medyada gündem olan açıklamalar, sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.


Kaan Sezyum hakkındaki taciz iddiası
 

Kaan Sezyum’dan taciz iddiasına yanıt

Birçok ünlü isim hakkında benzer iddiaların konuşulduğu dönemde, bu kez de sahne adıyla bilinen Çağatay Kaan Sezgin hakkında bir kadın, yaklaşık dört yıl önce yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun ardından gözler Sezyum’a çevrildi.

Ünlü isim, iddiaları kabul ettiğini belirterek, şunları söyledi:
“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında davranış bozukluklarımı gidermek için psikolojik destek almaya başladım. Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve yanlış anladığımı ifade ettim. Fiziksel bir zorlamada bulunmadım ancak ortamı tamamen yanlış okudum. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir.”


Kaan Sezyum'un sosyal medya paylaşımı
 

“Bir daha yaşatmayacağım”

Kaan Sezyum, açıklamasında geçmişi değiştiremeyeceğini ancak gelecekte benzer bir duruma asla izin vermeyeceğini belirtti:
“Çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.”

Sezyum’un bu açıklamaları, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı. Kimileri özrünü samimi bulurken, kimileri de özrün yeterli olmadığını savundu.

Benzer Haberler
Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı
“Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler “Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler
Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı Bülent Şakrak Yeni Yaşını Genç Aşkı ile Kutladı
Hayal Köseoğlu: Hayal Köseoğlu: "Erken Oldu, Hepimiz Kahrolduk"
Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi! Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci Ayrıldı mı? Takip Krizi!
43 Yaşında Yeniden Öğrenci: Özge Borak’ın Üniversite Heyecanı 43 Yaşında Yeniden Öğrenci: Özge Borak’ın Üniversite Heyecanı
ÇOK OKUNANLAR
Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi
  • 28-08-2025 10:53

Hakan Sabancı da Hande Erçel’i Sildi! Ayrılık Sonrası İlk Hamle Geldi

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi
  • 26-08-2025 16:07

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar
  • 25-08-2025 11:42

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar