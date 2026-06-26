Kaan Ayhan'ın Eşi, Hakan Çalhanoğlu'nu Eleştiren Bir Gönderiyi Beğendi!

Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kampta transfer görüşmesi yapmakla suçlayan eleştirel bir paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.

Kaan Ayhan'ın Eşi, Hakan Çalhanoğlu'nu Eleştiren Bir Gönderiyi Beğendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 18:11

A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşılaşmasından 3-2'lik skorla galip ayrılmasının yankıları sürüyor. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahaya çıkarak ülkeye büyük bir sevinç yaşatan Kaan Ayhan'ın performansı tüm Türkiye'de alkış topladı. Yeşil sahada elde edilen başarının ardından magazin ve spor kulislerini sarsan bir sosyal medya etkileşimi meydana geldi. Tecrübeli futbolcunun eşi Aylin Betül Ayhan’ın sosyal medyada yaptığı bir beğeni galibiyet coşkusunun önüne geçerek takım içindeki ilişkileri tartışmaya açtı. Ayhan Instagram hesabı üzerinden takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu hedef alan sert bir taraftar eleştirisini beğenerek dikkat çekici bir hamleye imza attı.

"Kaptan Dediğin Kamp Alanında Görüşme Yapmaz"

Aylin Betül Ayhan’ın beğendiği gönderid takım liderliği üstlenen bir ismin odaklanması gereken öncelikler sert bir dille eleştiriliyordu. Spor gündemine bomba gibi düşen paylaşımda tam olarak "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar.." ifadeleri yer alıyordu. Bu çarpıcı cümleler turnuva devam ederken kulüp kariyeri ve gelecekteki transfer seçenekleri üzerine yoğunlaştığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu’na yönelik açık bir sitem olarak yorumlandı.

Sosyal Medyada Fikir Ayrılığı

Milli Takım'ın D Grubu son karşılaşmasında elde ettiği kritik üç puanın ardından gelen bu etkileşim futbolseverleri ikiye böldü. Sosyal medyada geniş bir kitle galibiyeti getiren oyuncunun ailesinin haklı bir gurur taşıyıp hassasiyet gösterdiğini savunurken bazı kullanıcılar bu tür açık hedef göstermelerin böyle dönemlerde takım birlikteliğini zedeleyebileceğini ileri sürdü. Teknik heyetin ve federasyon yetkililerinin saha dışında oluşan bu kriz ortamını yönetmek adına alacağı aksiyonlar merakla bekleniyor.

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