Justin Timberlake Bu Yaz Yeniden İstanbul'da Konser mi Verecek?

Justin Timberlake’in İstanbul’da yeniden sahne alacağı iddia ediliyor! Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen konserle ilgili detaylar burada!

Justin Timberlake Bu Yaz Yeniden İstanbul'da Konser mi Verecek?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 16:01

Pop ve R&B müziğinin dünyaca ünlü ismi Justin Timberlake, İstanbul'da bir kez daha sahne almaya hazırlanıyor olabilir. Kulislerde dolaşan iddialara göre Amerikalı şarkıcı, bu yaz İstanbul’da bir konser vermeye hazırlanıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da temmuz ayında Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.

İTÜ Stadyumu’nda Unutulmaz Bir Konser Vermişti

Geçtiğimiz mayıs ayında "The 20/20 Experience" adlı dünya turnesi kapsamında İTÜ Stadyumu’nda sahne alan Timberlake, muhteşem performansıyla hafızalara kazınmıştı. Dansçılar ve orkestrasıyla birlikte sahne alan ünlü sanatçı, binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Şimdi ise hayranları, Timberlake’in bir kez daha Türkiye’ye geleceği haberini heyecanla bekliyor.

Soma Faciası Kurbanlarını Anmıştı

Justin Timberlake, 2014’te verdiği konserde duyarlılığıyla da büyük takdir toplamıştı. Sahnedeyken, Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçileri anarak "Until The End of Time" şarkısını onlara ithaf etmişti. "Bu şarkı Soma’da hayatını kaybedenler için" diyerek duygu dolu anlar yaşatmıştı. Bu hareketiyle Türk hayranlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Konser İddiaları Güçleniyor

Henüz resmi bir açıklama olmasa da Timberlake’in temmuz ayında İstanbul’da sahne alacağı konuşuluyor. Organizasyon firmalarından veya ünlü şarkıcının ekibinden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Eğer konser gerçekleşirse, bu yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

 

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