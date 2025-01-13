Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 4 yıllık bir aranın ardından müziğe geri dönmeye hazırlanıyor. Hayranlarının uzun zamandır beklediği bu dönüş, sadece müzik sahnesine değil, Bieber’ın hayatında da yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

BİEBER AİLESİNE YENİ ÜYE: JACK BLUES

2018 yılında model Hailey Baldwin ile evlenen Bieber, geçtiğimiz yıl baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mayıs ayında bebek beklediklerini duyuran çift, ağustos ayında Los Angeles’ta doğan oğulları Jack Blues ile ailelerini genişletti. Şimdilerde baba olmanın getirdiği sorumlulukla hareket eden Bieber, hem ailesi hem de kariyeri için yeni adımlar atmaya kararlı.

"PARAYA İHTİYACI VAR" İDDİASI

Daily Mail’e göre, 30 yaşındaki yıldızın müzik sahnesine dönüşü sadece hayranlarını mutlu etmekle kalmayacak. Haberlere göre, Bieber’ın 2023’te turnesini düzenleyen AEG şirketine borcu var ve bu borç, ünlü şarkıcıyı yeniden çalışmaya motive etti.

YENİ MENAJER, YENİ EKİP

Bir dönem kariyerini başarıyla yöneten menajeri Scooter Braun ile yollarını ayıran Bieber, şimdi ünlü avukat Michael Rhodes ile çalışıyor. Rhodes, daha önce Madonna ve Kardashian ailesi gibi birçok ünlü isimle çalışmıştı. Bu değişiklik, Bieber’ın kariyerinde yepyeni bir sayfa açacağına işaret ediyor.

HAYRANLAR HEYECANLI

Bieber’ın yeni albüm ve muhtemel dünya turnesi için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Hayranları ise sosyal medyada, "Onu çok özledik" ve "Justin, en güzel geri dönüşünü yapacak!" gibi yorumlarla sevgilerini dile getiriyor.

YENİDEN DOĞUŞ

Justin Bieber, yıllar süren sessizliğini bozmaya ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda yeniden sahneye çıkmaya hazır görünüyor. Baba olduktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaşayan şarkıcı, bu dönüşün sadece bir müzik kariyeri hamlesi değil, aynı zamanda hayatındaki yeni bir başlangıcın işareti olduğunu söylüyor.

Bakalım, Jack Blues’un babası Justin Bieber, bu dönüşle müzik dünyasında yeniden zirveye çıkabilecek mi?