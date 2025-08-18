Jrokez Lakaplı Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti

Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla Jrokez, 12’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümü büyük üzüntü yarattı.

Jrokez Lakaplı Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2025 10:15

Kick platformunda “Jrokez” adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Genç yayıncı, 12’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, ünlü yayıncı dengesini kaybederek balkondan düştü. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Dalgakıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Son Paylaşımı Dikkat Çekti

Jrokez, ölümünden yaklaşık 12 saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Takipçileri, bu paylaşımı gördüklerinde büyük üzüntü yaşadı. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada “Jrokez” etiketi kısa sürede gündem oldu.

Benzer Haberler
Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı
Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi
Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum” Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum”
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”