Jrokez Lakaplı Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti

Kick platformunda “Jrokez” adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Genç yayıncı, 12’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, ünlü yayıncı dengesini kaybederek balkondan düştü. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Dalgakıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Son Paylaşımı Dikkat Çekti

Jrokez, ölümünden yaklaşık 12 saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Takipçileri, bu paylaşımı gördüklerinde büyük üzüntü yaşadı. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada “Jrokez” etiketi kısa sürede gündem oldu.