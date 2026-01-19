Joy Awards’ta Tuba Büyüküstün Rüzgarı: Lavanta Halıda "Türkçe" Dersi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve dünya yıldızlarını buluşturan Joy Awards 2026, bu yıl Tuba Büyüküstün’ün asaletine ve zekice verdiği cevaba sahne oldu. Güzelliğiyle lavanta halıyı (lavender carpet) büyüleyen Büyüküstün, sunucuyla girdiği diyalogla sosyal medyada alkış topladı.

"Sana Arapça Yerine Türkçe Öğretsem?"

Kırmızı halı geleneğinin yerini alan lavanta halıda boy gösteren güzel oyuncu, yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Röportaj sırasında sunucunun şaşırtan sorusuna Büyüküstün'den milli bir gurur yaşatan yanıt geldi:

Sunucu: "Bana Arapça öğretir misin?"

Tuba Büyüküstün: "Sana Arapça yerine Türkçe öğretsem nasıl olur?"

Bu zarif teklifin ardından Büyüküstün, sunucuya her iki dilde de anlamı derin olan "Samimiyet" kelimesini söyletti. O anlar hem tören alanındakiler hem de ekran başındakiler tarafından büyük beğeni topladı.

Lavanta Halıda Zarafetin Adresi

Törene damga vuran tek şey Tuba Büyüküstün’ün cevabı değildi. Oyuncunun şıklığı da moda otoritelerinden tam not aldı:

Stil: Gece için tercih ettiği sofistike tasarımı ve ölçülü dekoltesiyle "klasik Tuba Büyüküstün zarafeti"ni bir kez daha kanıtladı.

Küresel İlgi: Arap dünyasında büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, törenin en çok fotoğraflanan isimleri arasında yer aldı.

Sosyal Medya Bu Diyaloğu Konuşuyor

Videonun yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Büyüküstün’e övgüler yağdırdı: