Jose Mourinho'dan İstanbul Turu: Alışverişte Hayranlarına Büyük Jest!

Her zaman şıklığıyla göz dolduran Mourinho, zarif giyim tarzıyla yine beğeni topladı. Alışveriş sırasında yanına gelen hayranlarını kırmayan ünlü teknik adam, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Mourinho’nun hayranlarına karşı sergilediği sıcak ve samimi tavırlar, onu görmek için toplanan kalabalık arasında büyük takdir topladı.

Alışveriş sırasında keyifli olduğu gözlenen Mourinho, mağazaları dikkatle gezip spor ürünlerini inceledi. Deneyimli teknik direktör, İstanbul’da geçirdiği her anla şehrin enerjisini hissettiğini ifade etmişti