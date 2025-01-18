Jose Mourinho'dan İstanbul Turu: Alışverişte Hayranlarına Büyük Jest!

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, bu kez sahada değil, İstanbul sokaklarında dikkat çekti. İlk kez alışveriş yaparken görüntülenen Mourinho, İstinyePark’ta spor mağazalarını gezerken objektiflere takıldı.

Jose Mourinho'dan İstanbul Turu: Alışverişte Hayranlarına Büyük Jest!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2025 15:23

Her zaman şıklığıyla göz dolduran Mourinho, zarif giyim tarzıyla yine beğeni topladı. Alışveriş sırasında yanına gelen hayranlarını kırmayan ünlü teknik adam, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Mourinho’nun hayranlarına karşı sergilediği sıcak ve samimi tavırlar, onu görmek için toplanan kalabalık arasında büyük takdir topladı.

Alışveriş sırasında keyifli olduğu gözlenen Mourinho, mağazaları dikkatle gezip spor ürünlerini inceledi. Deneyimli teknik direktör, İstanbul’da geçirdiği her anla şehrin enerjisini hissettiğini ifade etmişti

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