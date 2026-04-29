John Wick 5 Geliyor: Yeni Hikaye Şaşırtacak

John Wick 5, aksiyon sinemasının en güçlü markalarından birini yeniden gündeme taşıyor. Lionsgate, serinin yeni filmi için hazırlıklara resmen başladı. Üstelik bu gelişme, John Wick: Chapter 4’ün finalinin ardından gelen en net sinyal olarak öne çıkıyor.

Seri, 2014 yılında Keanu Reeves’in başrolünde olduğu mütevazı bir intikam hikayesiyle başladı. Ancak zamanla yan hikayeler, diziler ve animasyon projeleriyle genişledi. Böylece John Wick, klasik bir aksiyon filminden çok daha fazlasına dönüştü.

Keanu Reeves ve Chad Stahelski Yeniden Bir Arada

Yeni film için en dikkat çekici gelişme, Keanu Reeves ve Chad Stahelski ikilisinin projeye geri dönmesi oldu. Bu birliktelik, serinin ruhunu koruyacağına dair güçlü bir işaret veriyor.

Stüdyo tarafı, hikaye geliştirme sürecinin devam ettiğini vurguluyor. Ayrıca Adam Fogelson, projeyle ilgili açıklamasında henüz net bir takvim belirlemediklerini ifade ediyor. Ancak ekip, üzerinde uzlaştıkları güçlü bir fikir bulmuş durumda.

Yeni Hikaye, Yeni Bir Yön

John Wick 5, önceki dört filmin devamı gibi ilerlemeyecek. Aksine, tamamen yeni bir anlatı üzerine kurulacak. Bu yaklaşım, serinin tekrar etmesini engelliyor. Aynı zamanda karaktere farklı bir perspektif kazandırıyor.

Stahelski, daha önce yaptığı açıklamalarda bu değişimi açıkça vurguladı. Ona göre John Wick’in ana hikayesi büyük ölçüde tamamlandı. Bu nedenle yeni film, karakteri farklı bir bağlamda ele alacak. Böylece izleyici, tanıdığı evrende ama yeni bir hikaye içinde yer alacak.

Aksiyon Sinemasında Yeni Bir Dönem Başlayabilir

John Wick serisi, yıllar içinde aksiyon sinemasının dilini değiştirdi. Özellikle koreografi, kamera kullanımı ve stilize anlatım açısından yeni bir standart oluşturdu. Bu nedenle beşinci film, yalnızca bir devam projesi olarak görülmüyor.

Aksine, sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Çünkü ekip, alışılmış kalıpların dışına çıkmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, serinin etkisini daha da büyütebilir.

Beklentiler Yükseliyor

Henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak projenin geliştirme aşamasına geçmesi bile heyecanı artırıyor. Özellikle hayranlar, John Wick karakterinin nasıl geri döneceğini merak ediyor.

Yeni film, serinin sınırlarını genişletme potansiyeli taşıyor. Ayrıca farklı bir hikaye yapısıyla izleyiciyi şaşırtmayı hedefliyor. Bu nedenle John Wick 5, şimdiden yılın en çok beklenen projeleri arasında yerini alıyor.