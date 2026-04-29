Jam Session’26 ile Antalya’da Caz Sahnesi Güçleniyor

Akra Caz Festivali, 5-20 Haziran 2026 tarihleri arasında Antalya’nın kültür sanat sahnesine güçlü bir enerji katıyor. Festival, Akdeniz ve Bey Dağları manzarası eşliğinde Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşiyor. Böylece katılımcılar yalnızca konser dinlemiyor, aynı zamanda doğayla iç içe bir atmosferde müzik deneyimi yaşıyor.

Bu yıl program, yalnızca ana sahneyle sınırlı kalmıyor. Çünkü festival, yan etkinliklerle deneyimi genişletiyor. Özellikle Jam Session’26, bu genişleyen programın en dikkat çekici parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Jam Session’26 ile Sahne The 251 Social Club’da Kuruluyor

Jam Session’26, doğrudan The 251 Social Club bünyesinde gerçekleşerek festivalin enerjisini farklı bir mekana taşıyor. Bu buluşmalar, klasik konser formatının dışına çıkıyor. Bunun yerine daha spontane, daha dinamik ve daha etkileşimli bir müzik deneyimi sunuyor.

Program kapsamında sahne alacak isimler ise dikkat çekiyor. Mehmet İkiz, Ercüment Orkut, Ricky Ford, Ferit Odman, Cenk Erdoğan ve Duygu Soylu, bu özel sahnede müzikseverlerle buluşuyor. Ayrıca birçok yerli ve yabancı sanatçı, bu akışa dahil olarak sahneyi sürekli değişen bir yapıya dönüştürüyor.

Ücretsiz ve Dinamik Bir Müzik Deneyimi

Jam Session’26 etkinlikleri, ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Bu detay, etkinliği daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getiriyor. Ancak organizasyon rezervasyon almıyor. Bu nedenle katılım, mekan kapasitesiyle sınırlı kalıyor.

Etkinlikler ayakta ve bistro düzeninde gerçekleşiyor. Bu format, müziği daha özgür ve akışkan bir yapıya taşıyor. Aynı zamanda sahne ile izleyici arasındaki mesafeyi ortadan kaldırıyor. Böylece katılımcılar, müziğin doğrudan bir parçası haline geliyor.

The 251 Social Club Yeni Bir Sosyal Merkez Oluyor

The 251 Social Club, açılışıyla birlikte Antalya’da yeni bir buluşma noktası olarak konumlanıyor. Mekan, kokteyl kültürü, müzik programı ve deneyim odaklı yaklaşımıyla klasik eğlence anlayışından ayrışıyor.

Bununla birlikte festival entegrasyonu, bu adresin sezon boyunca gündemde kalacağını gösteriyor. Çünkü Akra Caz Festivali ile kurulan bu bağ, mekana sürdürülebilir bir içerik gücü kazandırıyor. Böylece The 251 Social Club, yalnızca geçici bir ilgi odağı olmaktan çıkıyor.

Müzik, Deneyim ve Sosyal Hayat Aynı Çizgide Buluşuyor

Jam Session’26, Antalya’da müzik deneyimini yeniden tanımlıyor. Çünkü burada performanslar planlı olduğu kadar spontane gelişiyor. Ayrıca sahne, farklı müzisyenlerin bir araya geldiği canlı bir üretim alanına dönüşüyor.

Bu yapı sayesinde etkinlik, yalnızca izlenen bir konser olmuyor. Aksine, katılımcıların içinde bulunduğu bir deneyime dönüşüyor. Böylece Akra Caz Festivali, Jam Session’26 ile etkisini genişletirken Antalya’nın sosyal hayatına da yeni bir ritim kazandırıyor.