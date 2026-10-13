Pelin Karahan Boşanma Nedenini Açıkladı! O Sözleri Dikkat Çekti

Oyuncu Pelin Karahan Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini neden bitirdiğini anlattı. Nisan ayında anlaşmalı olarak boşanan Karahan ayrılık kararının kolay olmadığını ancak çocuklarının mutsuz bir ev ortamında büyümesini istemediğini söyledi. Ünlü oyuncu, boşanmanın ardından hayatında nelerin değiştiğini ve tek başına üstlenmek zorunda kaldığı sorumlulukları da samimiyetle paylaştı.

“Çocuklarımın Mutsuz Bir Evlilikte Büyümesini İstemedim”

Nisan ayında yollarını ayıran Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın boşanması oyuncunun son açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. “Serda ile Masadaki Sırlar” programına konuk olan Karahan ayrılık kararının arkasındaki düşünceyi açıkça anlattı.

Çocuklarının evde mutsuz bir anne ve baba görerek büyümesini istemediğini belirten oyuncu bazen ayrılığın herkes için daha sağlıklı bir seçenek olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Karahan’ın sözlerinden bu kararı verirken çocuklarının huzurunu ön planda tuttuğu anlaşılıyor.

12 yıllık bir evliliği bitirmek elbette kolay değil. Üstelik işin içinde çocuklar da varsa alınan kararların ağırlığı daha da artıyor. Karahan da bu süreçte kendi hayatını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

“Bedri Bana da Çok Babalık Yapardı”

Programda eski eşiyle ilişkisine de değinen Karahan babasız büyüdüğünü anlattı. Bedri Güntay’ın kendisine karşı da babacan bir tavrı olduğunu söyleyen oyuncu “Bedri bana da çok babalık yapardı” sözleriyle dikkat çekti.

Bu açıklama ayrılığın ardından eski eşine dair düşüncelerini de ortaya koydu. Evlilik sona erse de geçmişte yaşananların ve kurulan aile düzeninin bir anda silinmediğini gösteren bu sözler Karahan’ın açıklamalarında öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

Boşanma Sonrası Sorumlulukları Arttı

Karahan ayrılığın ardından günlük hayatında da önemli değişiklikler yaşadığını anlattı. Daha önce birlikte alınan bazı kararları artık tek başına vermek zorunda kaldığını belirten oyuncu maddi sorumluluklarının da arttığını söyledi.

Yeni düzenin zaman zaman kendisinde kaygı yarattığını kabul eden Karahan buna rağmen sürecin kendisini cesaretlendirdiğini ifade etti. Oyuncunun açıklamaları boşanmanın yalnızca bir ilişkinin bitmesi değil aynı zamanda yeni bir hayata alışma süreci olduğunu da gözler önüne serdi.