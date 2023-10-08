Advert

İzmit'te Acı Kayıp: Murat Sevinç Hayatını Kaybetti! Murat Sevinç kimdir?

İzmit'in tanınmış isimlerinden 49 yaşındaki Murat Sevinç, kent merkezinde aniden rastladığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sevinç'in vefatı, ailesini, yakınlarını ve İzmitlileri yasa boğdu. Peki Murat Sevinç Kimdir?

İzmit'te Acı Kayıp: Murat Sevinç Hayatını Kaybetti! Murat Sevinç kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 16:56

Murat Sevinç, İzmit Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu. Geçmiş yıllarda Genç Kocaelililer Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Sevinç, ayrıca İzmit'in ünlü eğlence mekanlarından Barlar Sokağı'nda işletmecilik de yapmıştı.

Talihsiz olay, Murat Sevinç İzmit çarşıda yürüyüşe çıktığı sırasında meydana geldi. Aniden fenalaşarak yere yığılan Sevinç'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Murat Sevinç'in cenazesi, 8 Ekim Pazar (BUGÜN) Fevziye Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzun Bey'de bulunan Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu acı olayla birlikte Sevinç'in yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, İzmit kent merkezinde de büyük bir yas havası hakim oldu. Sevinç ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Benzer Haberler
PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nereye ve nasıl yapılı? İşte 2023 PTT personel alımı tüm detaylar PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nereye ve nasıl yapılı? İşte 2023 PTT personel alımı tüm detaylar
Korkulan oldu! İsrail resmen savaş ilan etti! Gazze'de son durum ne? Korkulan oldu! İsrail resmen savaş ilan etti! Gazze'de son durum ne?
Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 link Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 link
İzmir Seri Katil Şüphelisi Yakalandı mı? Çiğli'de seri katil alarmı İzmir Seri Katil Şüphelisi Yakalandı mı? Çiğli'de seri katil alarmı
Filistin bayrağı neyi temsil ediyor? Filistin bayrağı kırmızı üçgen ne anlama geliyor? Filistin bayrağı hangisi? Filistin bayrağı neyi temsil ediyor? Filistin bayrağı kırmızı üçgen ne anlama geliyor? Filistin bayrağı hangisi?
Oğuzhan Uğur'un Filistin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! Oğuzhan Uğur'un Filistin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! "Açgözlü dedelerinizin sattığı topraklar"
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?