İzmit'te Acı Kayıp: Murat Sevinç Hayatını Kaybetti! Murat Sevinç kimdir?

Murat Sevinç, İzmit Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu. Geçmiş yıllarda Genç Kocaelililer Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Sevinç, ayrıca İzmit'in ünlü eğlence mekanlarından Barlar Sokağı'nda işletmecilik de yapmıştı.

Talihsiz olay, Murat Sevinç İzmit çarşıda yürüyüşe çıktığı sırasında meydana geldi. Aniden fenalaşarak yere yığılan Sevinç'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Murat Sevinç'in cenazesi, 8 Ekim Pazar (BUGÜN) Fevziye Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzun Bey'de bulunan Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu acı olayla birlikte Sevinç'in yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, İzmit kent merkezinde de büyük bir yas havası hakim oldu. Sevinç ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.