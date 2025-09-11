İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Kınık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Kınık Hasat Festivali, İkilem’in unutulmaz konseri ile açılışını yaptı.

Yayın Tarihi : 11-09-2025 16:26

Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, tarımın bereketi, kültür ve sanat bir araya geliyor. Festivalin ilk gününde sahneye çıkan İkilem, festival alanını dolduran binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni şarkısı Kafam Yerinde Değil’i de sahnede seslendiren İkilem’e ilgi büyüktü. Müzik dünyasının en beğenilen gruplarından İkilem hem yeni şarkılarını hem de dillere dolanan en sevilen şarkılarını müzik severler ile hepbir ağızdan seslendirdi. Konser sırasında seyircilerin arasına inen grubun solisti Serhat Karan, sevenleriyle selfie çekerek renkli anlara imza attı.

İkilem önümüzdeki günlerde vereceği konserlerde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

