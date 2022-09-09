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Gecce Magazin Haberleri

İzmir, Tarkan için hazır!

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın bugün konser vereceği alandaki dev platform çökmüştü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Tarkan da basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, "Güzel İzmir, Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

İzmir, Tarkan için hazır!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2022 10:43

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül (bugün) tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çökmüştü.

Yaşanan talihsizliğin ardından konserin yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olmuştu. Güzel haber Tarkan'dan geldi. Sanatçı konserin yapılacağını duyuran bir açıklamada bulundu.

Tarkan sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayınladı:
 

"Güzel İzmir, Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz."
 

 

 

 

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