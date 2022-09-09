İzmir, Tarkan için hazır!

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül (bugün) tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çökmüştü.

Yaşanan talihsizliğin ardından konserin yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olmuştu. Güzel haber Tarkan'dan geldi. Sanatçı konserin yapılacağını duyuran bir açıklamada bulundu.



Tarkan sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayınladı:



"Güzel İzmir, Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz."

