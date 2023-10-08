İzmir Seri Katil Şüphelisi Yakalandı mı? Çiğli'de seri katil alarmı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayanlar son dönemlerde nefeslerini tutarak yaşadılar. Özellikle yalnız yaşayan kadınları hedef alan bir seri katilin varlığından endişe duyan halk, şimdi bir nebze olsun rahat nefes alabilecek.

İddilara göre; Çiğli'deki bu ürkütücü olaylar zinciri, şüphelinin birçok cinayete karışmış olmasının ardından Emniyet Müdürlüğü'nün dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda son buldu. Özellikle ilçede yüksek alarma sebep olan bu gelişmeler, vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik oluşturmuştu. Ancak emniyet güçlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.

Detaylı bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da, emniyet güçlerinin bu operasyonunun ardından kent sakinlerini rahatlatacak bir açıklama yapması bekleniyor. Çiğli'nin Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayanlar özellikle muhtarlığın sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıyı dikkate almışlardı. Mahalle muhtarlığı, vatandaşlarına yönlendirdiği mesajda şüphelinin fotoğrafını paylaşarak tedbirli olmalarını istemişti.

Bu önemli uyarıda, "Değerli Mahalle Sakinlerimiz; Aldığımız bilgilere göre, resimde görülen şahıs Jandarma Komutanlığı, Özel Hareket ve Cinayet masası tarafından aranmaktadır. Bu kişinin dağlık bölgelerde saklandığı bilgisi elimize ulaştı. Panik oluşturmamak adına sükûnetinizi koruyun ve 112'yi arayarak durumu bildirin." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: yenibakis.com.tr