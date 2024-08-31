İzmir bayram coşkusunu Mert Demir ile yaşadı

93. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında sahne alan Mert Demir, konsere katılan yaklaşık 150 bin kişiye bayram coşkusunu yaşattı.

Mert Demir, pop müziğine damgasını vuran şarkılarının yanı sıra en son yayınlanan Olmazlara Vuruluyorum isimli yeni şarkısını Duygu Edis ile seslendirdi. Geniş repertuvarı ve sahne performansı ile beğeni toplayan sanatçı, İzmir Marşı’nı ise tüm İzmirliler ile hep birlikte söyledi.

Mert Demir, ilk defa bayram konserine özel olarak Çalın Davulları türküsünü seslendirmeden önce: “İzmir benim için çok önemli, burada en güzel konserlerimi verdim. Bu anlamlı günde burada olduğum için çok mutluyum. Bu türkü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri, şimdi hep beraber Ata’mıza şükranlarımızı sunalım.” dedi.