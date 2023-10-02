‘İyi Bir Aile Değiliz’ filmi sete çıktı

Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.

Çekimleri son derece eğlenceli bir ortamda başlayan filmin setinde kahlakalar eksik olmazken yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu uyumları ile dikkat çekiyor.

Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesi olan ‘İyi Bir Aile Değiliz’ yeni sezonda sinemalarda.