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‘İyi Bir Aile Değiliz’ filmi sete çıktı

Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait sezonun en iddialı ters köşe komedisi ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin çekimleri başladı.

‘İyi Bir Aile Değiliz’ filmi sete çıktı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 02-10-2023 17:04

Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.

Çekimleri son derece eğlenceli bir ortamda başlayan filmin setinde kahlakalar eksik olmazken  yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu uyumları ile dikkat çekiyor. 

Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesi olan  ‘İyi Bir Aile Değiliz’ yeni sezonda sinemalarda.

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