İtalya'yı salladı: Bir Zamanlar Çukurova dizisi olay yarattı!

Yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, atv’nin dört sezon boyunca gündemden düşmeyen dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ İtalya’yı kasıp kavurmaya devam ediyor.

İtalya'yı salladı: Bir Zamanlar Çukurova dizisi olay yarattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2024 18:34

Access Time ve Canale 5 kanallarında, hem gündüz kuşağı hem de prime-time’da ‘Terra Amara’ adıyla yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı günler tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen ve milyonlarca hayranı olan bir fenomene dönüştü.


Bir Zamanlar Çukurova, Papa Özel Yayınını Geride Bıraktı!

‘Bir Zamanlar Çukurova,’ İtalya ekranlarında rekordan rekora koşuyor. Dizinin 14 Ocak Pazar günkü prime-time yayını, Papa Francis'in özel konuk olarak katıldığı bir tv programından daha fazla reyting alarak büyük bir başarıya imza attı. %15 izlenme payıyla 2.8 milyon izleyiciyi televizyonları başına kilitleyen dizi, ayrıca aynı gün yayınlanan İtalya’nın kült polisiye dizisi Komiser Montalbano’yu da geride bıraktı. Dizinin 28 Ocak Pazar günkü yayını ise 3.1 milyon izleyici ve %17.14 izlenme payıyla prime time’a yeniden damga vurarak zirvedeki yerini korudu.
Öte yandan, Bir Zamanlar Çukurova,- Şubat ayında gerçekleşen İtalya'nın en önemli etkinliklerinden biri olan ve bir hafta süren Sanremo Müzik Festivali'nin ikinci akşamında da yayınlandı. Dizi, 2.3 milyon izleyici ve %10’u aşan izlenme payına ulaşarak geçen yılki ikinci gün yayınına göre festivalin reytinglerini düşürdü. İtalyan basını, uzun yıllardır hiçbir televizyon içeriğinin Sanremo Müzik Festivali sırasında bu denli bir izlenme payına ulaşmadığını belirtirken ‘Bir Zamanlar Çukurova’ efsanesinin başarısına özel başlıklar attı.

Sadece bir televizyon dizisi olmaktan çıkıp milyonlarca hayranı olan ulusal bir fenomene dönüşen dizinin oyuncularının İtalya'ya yaptığı ziyaretler de adından çokça söz ettiriyor. Oyuncuları görebilmek için sokaklara akın eden hayranlar oyuncuları büyük bir sevgi seli ve coşkuyla karşılıyor. Dizinin hayranları, yayın günleri yakın aile ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek Terra Amara izlerken, dizide sevdikleri bir karakter öldüğünde ise kendi ailelerinden birisini kaybetmişçesine seremoniler düzenleyip yas tutuyor.

Yunanistan’da da 'Erotas Fugas’ adlı uyarlamasının başarısı hız kesmeden devam eden dizi, ‘Bir Zamanlar Çukurova’’nın uluslararası dağıtımını Inter Medya yürütüyor ve dizinin yurt dışında ulaştığı ülke sayısı şu anda 70’i geçmiş bulunuyor.  

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