Danla Bilic'e Sevgilisinden Romantik Jest!

Sosyal medyanın en çok konuşulan attığı her adım ve yaptığı her paylaşımla gündemi belirleyen influencer'ı Danla Bilic özel hayatındaki mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Bir süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinde önemli bir eşiği geride bırakan ünlü fenomen romantik bir sürprizle güne başladı. Danla Bilic erkek arkadaşının 1. yıl dönümleri için gönderdiği çiçeği paylaştı. Çiçekteki not dikkat çekti: "Birlikte geçirdiğimiz her an için...Yıldönümüze hazırlanırken bu çiçekler sana eşlik etsin.."

Romantik Sürprizi Sosyal Medyada Paylaştı

Aşk hayatıyla her dönem magazin manşetlerini süsleyen Danla Bilic ilişkisinde birinci yılı devirmenin heyecanını yaşıyor. Erkek arkadaşından gelen devasa ve şık çiçek aranjmanını Instagram hikayeler bölümünden takipçilerinin beğenisine sunan güzel fenomen bu romantik anı ölümsüzleştirdi. Paylaşım kısa sürede Bilic'in fan sayfaları ve magazin hesapları tarafından internet dünyasında hızla yayıldı.

Notta Gizlenen "Büyük Kutlama" Detayı

Çiçeğin güzelliği kadar üzerindeki karta yazılan gizemli ve bir o kadar da heyecan uyandıran mesaj dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisinin "Birlikte geçirdiğimiz her an için... Yıldönümüze hazırlanırken bu çiçekler sana eşlik etsin..." sözleri, akıllara "Büyük bir kutlama veya sürpriz bir organizasyon mu geliyor?" sorusunu getirdi. Takipçileri nottaki "hazırlanırken" vurgusundan yola çıkarak ünlü fenomene çok özel bir akşam yemeği yurt dışı seyahati ve hatta bir evlilik teklifi gelebileceği yönünde teoriler üretmeye başladı.