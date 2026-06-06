Kim Kardashian'dan Olay Yaratan Lewis Hamilton İtirafı!

Kim Kardashian F1 pilotu Lewis Hamilton ile ilişkisini ve bebek planlarını anlattı.

Kim Kardashian'dan Olay Yaratan Lewis Hamilton İtirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2026 17:03

Dünya magazin ve spor basını son yılların en çarpıcı aşk itirafıyla çalkalanıyor. Uzun süredir isimleri birlikte anılan ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden reality şov yıldızı Kim Kardashian ile Formula 1'in efsanevi pilotu Lewis Hamilton cephesinden beklenen ilk resmi açıklama geldi. Kim Kardashian, Lewis Hamilton ile ilişkisi hakkında konuştu.

Kanye'nin Olmadığı Her Şey Lewis'te Var

Eski eşi Kanye West ile yaşadığı çalkantılı evlilik ve boşanma süreciyle yıllarca gündemden düşmeyen Kardashian İngiliz pilot Hamilton ile bulduğu huzuru anlatırken eski eşine de doğrudan göndermede bulundu. Ünlü yıldız "Lewis bir erkekte her zaman istediğim her şeye sahip. Eski sevgililerimin olmadığı her şey özellikle Kanye" diyerek ilişkisindeki mutluluğu ilan etti.

Saygı ve Medya Dengesi Önemli Rol Oynadı

İlişkilerinde sınırların ve karşılıklı saygının kendisi için en önemli unsur olduğunu belirten Kardashian Hamilton'ın centilmen tavırlarını şu sözlerle övdü:

"Kanye'nin aksine bana, aileme ve markalarıma saygı duyuyor ve bana ya da aileme haber vermeden asla medya röportajı yapmıyor."

Kardashian'ın bu sözleri geçmişte Kanye West'in sosyal medya ve basın üzerinden Kardashian ailesini hedef alan kontrolsüz açıklamalarına ve röportajlarına net bir eleştiri olarak yorumlandı.

Yeni Bir Bebek Müjdesi Mi Geliyor?

Açıklamasının son bölümünde geleceğe dair planlarından da bahseden ünlü yıldız magazin gündemine bomba gibi düşen o iddialı cümleyi kurdu. Hamilton ile ilişkisini bir adım öteye taşımak istediklerini belirten Kardashian "O kadar harika bir adam ki ve bir bebek sahibi olmayı planlıyoruz" diyerek yakın zamanda yeniden anne olmaya hazırlandığının sinyallerini verdi. Henüz resmi bir evlilik adımı atmayan çiftin bebek planı dünya basınında şimdiden manşetleri süslemeye başladı.

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