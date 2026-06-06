Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Pistin Tozunu Attırdı!

TRT 1 ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in başarılı aktörü Aytek Şayan bu kez set sahneleriyle değil katıldığı bir düğündeki sıra dışı performansıyla adından söz ettirdi. Dizide hayat verdiği Şerif Furtuna karakterinin sert ve ciddi mizacının aksine gerçek hayattaki eğlenceli ve enerjik yapısını gözler önüne seren ünlü oyuncu davetlilerin odak noktası oldu. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sı Aytek Şayan, Düzce'de katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu. Sosyal medyada olay yarattı.

Düzce'de Karadeniz Esintisi: Pistin Tozunu Attırdı





Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna’sı Aytek Şayan, Düzce’de katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu pic.twitter.com/ZgcgOPgKLh — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) June 6, 2026

Yakın bir dostunun mutlu gününe ortak olmak için Düzce'ye giden yakışıklı oyuncu gecenin ilerleyen saatlerinde kendini müziğin ritmine kaptırdı. Karadeniz müziklerinin ve hareketli ezgilerin çalmaya başlamasıyla piste fırlayan Şayan sergilediği figürlerle profesyonel dansçılara taş çıkarttı. Çevredeki davetlilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde dakikalarca dans eden ünlü isme düğün sahibi ve diğer misafirler de eşlik etti.

Sosyal Medya Şerif Furtuna'yı Konuşuyor

Düğüne katılan misafirlerin cep telefonlarıyla kaydettiği o coşkulu anlar kısa sürede Instagram, TikTok ve X (Twitter) platformlarında yayılmaya başladı. Taşacak Bu Deniz dizisinin hayranları ekranda sürekli takım elbiseyle ve ağırbaşlı rollerde görmeye alışık oldukları Aytek Şayan'ın bu esnek ve neşeli hallerini şaşkınlıkla karşıladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video haftanın en çok izlenen magazin klipleri arasına girdi.

Sahnede Ayrı Pistte Ayrı Başarılı

Videonun altına yorum bırakan sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun performansına övgüler yağdırdı. Takipçilerinden "Şerif Furtuna'yı hiç böyle görmemiştik", "Rolünün hakkını verdiği gibi pistin de hakkını vermiş", "Düzce böyle düğün böyle dans görmedi!" şeklinde binlerce eğlenceli yorum geldi. Yoğun geçen çekim takviminin ve sezon yorgunluğunun acısını Düzce'de çıkaran Aytek Şayan bu enerjik görüntüsüyle hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti.