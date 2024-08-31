İtalya'dan İbrahim Çelikkol'a ödül!

İbrahim Çelikkol, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atarak, Kineo Ödül Töreni’nde ödül kazanan ilk Türk erkek oyuncu oldu

İtalya'dan İbrahim Çelikkol'a ödül!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 17:42

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atarak, Kineo Ödül Töreni’nde ödül kazanan ilk Türk erkek oyuncu oldu. Çelikkol, bu prestijli ödülünü cumartesi akşamı, tarihi Ca' Sagredo Hotel’de düzenlenecek törende alacak.

2002 yılında İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından kurulan Kineo Ödülleri, Venedik Film Festivali kapsamında düzenleniyor ve izleyiciler ile jüri üyeleri tarafından belirlenen kazananlara veriliyor. Bu ödül töreni, katılımcıların aktif rol aldığı tek organizasyon olarak öne çıkıyor.

İbrahim Çelikkol'un bu ödüle layık görülmesi, Türk sineması adına önemli bir başarı olarak tarihe geçti. Tören, sanat dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirecek ve Çelikkol’un bu anlamlı ödülü alışı, izleyenlerde büyük bir heyecan yaratacak.

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