İtalya Sahillerinde Kırmızı Alarm! Defne Samyeli Bikinili Pozuyla Nefes Kestі!

Defne Samyeli, İtalya tatilinde kumsalda kırmızı bikinisiyle verdiği pozu Instagram hikayesinden paylaştı. Kusursuz fiziğiyle büyüledi.

İtalya Sahillerinde Kırmızı Alarm! Defne Samyeli Bikinili Pozuyla Nefes Kestі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2026 16:04

Ekranda, sahnede ve sosyal medyada her daim formuyla, güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli yaz sezonunun keyfini Avrupa'nın en romantik kumsallarında çıkarıyor. Tatil rotasını İtalya'ya çeviren ünlü isim, İtalyan sahillerinden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha magazin gündemine oturdu ve adeta sosyal medyayı salladı.

Instagram Hikayelerinden Paylaşım


Defne Samyeli çıktığı İtalya tatilinden fotoğraf paylaştı. Kumsalda kırmızı bikinisiyle çekilen karesini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan ünlü ismin bu pozu kısa sürede ekran görüntüleri alınarak sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yıllara Meydan Okuyan Kusursuz Fizik

Kırmızının asaletini ve iddiasını plaj modasına taşıyan ünlü güzelin düzgün fiziği, kaslı karnı ve güzelliği bir kez daha hayranlarından tam not aldı. Samyeli'nin hikaye paylaşımı sosyal medyadaki magazin sayfalarında hızla yayıldı.

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