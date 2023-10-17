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İşyerinde dedikodu yapanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sebebi sayıldı

Yargıtay'ın aldığı emsal bir kararla işçilerin haklarını koruma altına aldığı bir döneme girdik. İş yerinde dedikodu ve iftira yoluyla çalışanları birbirine düşürenler artık daha fazla tazminat alamayacaklar.

İşyerinde dedikodu yapanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sebebi sayıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 22:37

Yargıtay’dan çalışanları ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Alınan karar ile iş yerinde mesai arkadaşlarının dedikodusunu yaparak çalışanları birbirine düşüren işçinin tazminatsız kovulmasının önü açıldı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai arkadaşlarına iftira atıp, dedikodu yapan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Emsal kararla birlikte; çalıştığı işyerinde mesai arkadaşlarının dedikodusu yaparak işçileri birbirine düşüren personel tazminatsız kovulacak.

Gece bekçisi olarak çalıştığı işyerinden kovulan genç, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden davacı genç, fazla çalışma ücretlerini de istedi. Mahkemede ifade veren davalı şirket avukatı ise, davacının, talep edilen alacakların zaman aşımına uğradığını, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağı bulunmadığını öne sürdü.

Dava, işveren ile çalışan arasındaki anlaşmazlıkla başladı. İşveren, davacının işini doğruluk ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde yapmadığını, işyerinde dedikodu yaparak işçileri birbirine düşürdüğünü ve sözlü uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmediğini iddia etti. Bu nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme, işverenin iddialarını değerlendirdi ve davanın kısmen kabulüne karar verdi. Ancak kararın her iki taraf avukatınca temyiz edilmesiyle birlikte Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi ve emsal nitelikte bir karar verdi. Yargıtay, işçinin mesai arkadaşlarına iftira atarak onların dedikodularını yaptığını tespit ederek işçinin tazminatsız kovulmasını uygun buldu.

Yargıtay'ın kararı, sadece mesai saatlerinin hesaplanması yönünde bozulmasına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Somut olayda; dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2 bin TL fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de; ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir."

Bu karar, iş dünyasında benzer durumlar için emsal nitelikte olmasıyla dikkat çekiyor. İşverenler ve işçiler arasındaki anlaşmazlıklarda doğru şekilde hareket etmek ve yasalara uygun davranmak her zaman önemlidir. Bu karar, işçilerin haklarını koruma konusundaki yasal bir dayanak olarak görülebilir.

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