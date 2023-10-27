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İsviçre'den Büyük İşçi Alımı: Aylık 103 Bin TL Maaşla 85 Bin İşçi Aranıyor!

Dünya'nın önde gelen zengin ülkelerinden İsviçre, işçi ihtiyacını karşılamak üzere büyük bir işe alım sürecine girdi. Ülkenin maaşları 103 bin TL'den başlayarak 202 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. İsviçre'nin hangi sektörlerde işçi ihtiyacı olduğu da netleşti.

İsviçre'den Büyük İşçi Alımı: Aylık 103 Bin TL Maaşla 85 Bin İşçi Aranıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 16:28

Dünya'nın en varlıklı ülkeleri arasında gösterilen İsviçre, işgücü piyasasında büyük bir eksiklik yaşıyor. Özellikle pandeminin ardından nitelikli çalışan ihtiyacını gidermekte zorlanan ülke, bu ihtiyacını dışarıdan işçi alarak karşılamayı planlıyor. Peki hangi sektörlerde işçi alımı yapılacak? İsviçre'den Büyük İşçi Alımı: Aylık 103 Bin TL Maaşla 85 Bin İşçi Aranıyor!

İşçi Alımı Hangi Sektörler İçin Yapılacak?

Pandemi sonrası işgücü piyasasında yaşanan dengesizlikler, İsviçre'nin birçok sektörde işçi ihtiyacını artırdı. Ülke, sağlık, turizm, otelcilik, teknik uzmanlık, bilişim ve mühendislik gibi alanlarda eleman alımı yapacak. Bu alımların içerisinde özellikle doktor ve hemşire alımları dikkat çekiyor.

İsviçre'nin İşçi Açığı Var mı?

Evet, İsviçre'de ciddi bir işçi açığı söz konusu. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve savaş nedeniyle bu ülkelerden sığınan kişiler, İsviçre'deki işçi açığını kapatmada yetersiz kaldı. Mevcut verilere göre, İsviçre'nin 85 bin nitelikli işçiye ihtiyacı bulunmakta. Yıl sonuna kadar bu rakamın 365 bine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

İsviçre İşçi Alımı Nasıl Başvurulur?

İsviçre'de çalışmayı düşünenler için bazı iş arama platformları bulunuyor. DynaJobs ve Adecco gibi iş arama platformları üzerinden uygun iş ilanlarına başvurabilirsiniz. Ancak İsviçre'ye gidebilmek için bazı şartlar gerekmektedir:

Dil Bilgisi: İsviçre'de çalışabilmek için belirli bir seviyede dil bilgisi şartı aranmaktadır.

Ekonomik Bağımsızlık: İsviçre'de devlet ya da sosyal yardım almadan yaşayabileceğinizi gösteren belgeler gerekmektedir.

Konaklama: İsviçre'de konaklayabileceğiniz bir yer bulunmalıdır.

İsviçre'de Maaşlar Ne Kadar?

İsviçre, yüksek yaşam standartlarıyla bilinen bir ülkedir. Asgari ücret oranları da oldukça cazip. Saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı olarak belirlenirken, aylık maaşlar ortalama 4 bin İsviçre Frangı. Bu, aylık yaklaşık 103 bin TL maaşa denk gelmekte.

Dil Bilgisi Önemli!

İsviçre'de iş bulma sürecinde dil bilgisi büyük bir avantaj sağlayabilir. Dil bilen adaylara öncelik verileceği belirtiliyor. Ayrıca son yıllarda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yeterli işçi alamaması üzerine, Türkiye gibi ülkelerden işçi alımına yönelmeleri de dikkat çekiyor.

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