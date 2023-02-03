İşte İrem Derici-Atakan Işıktutan aşkının ilk görüntüleri...
İrem Derici-Atakan Işıktutan aşkı belgelendi. İşte aşkın ilk görüntüleri...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2023 12:31
3246OKUNMA
“At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim” açıklamasıyla gündem olan İrem Derici’nin aşkı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşadığı öğrenildi.
İkili dün gecce ilk kez birlikte kameralara yakalandı. Brooch'ta Jale'yi dinlemeye giden çiçeği burnunda çiftin mutlu görüntüleri "aman nazar değmesin" dedirtti. İrem Derici bir ara sahneye çıkarak şarkılar da söyledi.