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Gecce Magazin Haberleri

İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya!

9 Eylül’de kızları Jan Asya’yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift Gupse Özay-Barış Arduç, önceki gün bebekleriyle birlikte doktordan çıkarken objektiflere takıldı.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2022 09:56

Gupse Özay ile Barış Ardıç, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi.

Ulus’a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.



Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya’nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Barış Arduç’un yoğun set programına rağmen her dakikasını ailesine ayırdığı, eşi Gupse Özay’la bebeğin bakımını paylaştığı da gelen bilgiler arasında.

Senarist ve oyuncu Gupse Özay ise bebeğinin doğumuyla birlikte işlerine ara vermişti. (Kaynak: Mehmet Üstündağ-Hürriyet)

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