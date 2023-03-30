İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e doğum hediyesi!

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, önceki akşam el ele alışveriş turunda objektiflere yansıdı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, “Her şey yolunda” dediler.

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA İYİ"

Muhabirlerin “Karan kardeşine alıştı mı? Şimdiden bir abilik duygusu geldi mi?” sorusuna Özçivit, "Beklediğimizden daha iyi oldu. İlk günden itibaren alıştı" yanıtını verdi. Evcen ise “Zaman geçtikçe daha da algılar diye düşünüyoruz abilik duygusunu” dedi.

"KEREM ABİSİNE BENZİYOR"

Ünlü oyuncular, oğulları Kerem’in kime benzediğine dair sorulara ise "Kerem abisine benziyor" karşılığını verdiler.

"HALA ACISINI YAŞIYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası sosyal medyada yardım çağrılarında bulunan çift, "Çok zor bir süreç. Çok da söylenecek bir şey yok. Hâlâ bu durumun acısını yaşıyoruz. Zor gibi atlatmak" ifadelerini kullandılar.

"BİZ DE SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Burak Özçivit, olası Marmara depremi nedeniyle birçok kişinin İstanbul'dan ayrılıp, daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmesi hakkında, “Bu süreci biz de herkes gibi takip ediyoruz" demekle yetindi.

10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ!

Yakışıklı oyuncunun, ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmiş oldu. Aracın değerinin 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.