İşte Benim Stilim'den Cezaevine! Ayşenur Balcı Şoke Etti

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşenur Balcı bu kez bambaşka bir gelişmeyle gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan Balcı hakkında tutuklama kararı verildi. Kararın ardından hem soruşturmanın ayrıntıları hem de Balcı'nın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Soruşturmada Tutuklama Kararı Çıktı

Soruşturma kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi ve toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından bazı isimler adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu dört kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Kararın ardından Balcı cezaevine gönderilirken soruşturmaya ilişkin adli süreç ise devam ediyor.

Eski Hali Yeniden Gündeme Geldi

Tutuklama haberinin ardından sosyal medyada Ayşenur Balcı'nın yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim dönemindeki görüntüleri yeniden paylaşılmaya başlandı.

Birçok kullanıcı yarışmadaki doğal görünümüyle bugünkü hali arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Özellikle yüz hatları, burnu, dudakları ve çene yapısındaki değişim dikkat çekerken estetik operasyonlar sonrası ortaya çıkan görüntüsü yeniden tartışma konusu oldu.

Sosyal Medyada Binlerce Yorum Yapıldı

Balcı'nın eski ve yeni fotoğrafları kısa sürede sosyal medya platformlarında yan yana paylaşıldı. Paylaşımların ardından binlerce yorum gelirken bazı kullanıcılar değişimin çok büyük olduğunu ifade etti bazıları ise yıllar içinde insanların farklı tercihler yapabileceğini savundu.

Öte yandan gündemin merkezinde yer alan asıl konu ise soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararı oldu. Ayşenur Balcı hakkında yürütülen hukuki süreç devam ederken dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Hem adli süreç hem sosyal medyada oluşan yoğun ilgi nedeniyle Balcı'nın ismi günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.