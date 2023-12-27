İşte Alp Navruz'un yeni partneri! O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!

Alp Navruz, Kanal D’nin D Media imzalı dizisi 'Senden Önce'nin başrolü olmuştu. Yakında çekimleri başlayacak olan dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Alp Navruz'a Sinem Ünsal eşlik edecek. Güzel oyuncu 'Senden Önce'de Merve karakterine hayat verecek.







Yeni yılın başlamasıyla birlikte çekimlere başlanacak olan dizide, Hakan Dağıstan karakterini canlandıran Alp Navruz'un eşi Merve rolünü Sinem Ünsal üstlenecek. Diziyi Feride Kaytan yönetecek, Sahra karakteri ise yakın bir zamanda duyurulacak.

