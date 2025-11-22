İstanbul’u Terk Eden Koray Avcı’nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak Göcek'te teknesinde yaşamaya başladı. Avcı, yaz aylarında hobi olarak yaptığı ve duyanları şaşırtan yeni bir uğraş edindi. Şarkıcının, sahne kariyerinden farklı olarak halkın içinde yaptığı bu iş, onun sade yaşam tarzını yansıttı.

Teknesine Yerleşti, İstanbul’u Terk Etti

Koray Avcı, kariyerinde yakaladığı büyük başarıya rağmen metropol hayatından uzaklaşmayı seçti. İstanbul’u terk etme kararı alan sanatçı, yaşamını Göcek’te demirli olan teknesinde sürdürüyor.

Koray Avcı’dan Şaşırtıcı İtiraf: Pazarda Karpuz Satıyorum

Şarkıcı, menajerinin İstanbul Üsküdar’daki kahve dükkânının açılışına katıldı ve burada tulum çalarak misafirlere keyifli anlar yaşattı. Bu etkinlik sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, hobi olarak yaptığı sıra dışı işi açıkladı.

Koray Avcı, yaz aylarında ne yaptığını anlatırken, "Fethiye’de cuma pazarında tezgâhım var," dedi. Ayrıca, canı istediğinde bu tezgâhta karpuz sattığını itiraf etti. Avcı, bu uğraşın nedenini de açıkladı: “Fethiye’de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor” dedi.