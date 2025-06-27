İstanbul’da Jennifer Lopez’e “Hi” Demek 100 Bin Lira!

Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da vereceği konser öncesi hayranlarına özel bir sürpriz hazırladı. Ünlü yıldız, sahne öncesi sadece 50 hayranıyla birebir görüşecek. Ancak bu ayrıcalıklı anın bedeli tam 100 bin liradan başlıyor!

"Meet & Greet" Biletleri 100 Bin Liradan Başlıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı, İstanbul konserinde “Meet & Greet” adı verilen özel buluşma fırsatını da hayranlarına sunuyor. Bu biletleri satın alan 50 kişi, konser öncesi Jennifer Lopez ile tanışma, sohbet etme ve fotoğraf çektirme şansına sahip olacak.

Ayrıcalıklar bununla da sınırlı değil. Bu özel buluşmaya katılacak olan şanslı hayranlar, konser alanına özel bir giriş noktasından girecek ve performansı VIP alandan izleyebilecek. “Meet & Greet” biletlerinin yakında satışa çıkması bekleniyor.

JLo'nun Sağlıklı Yaşam Sırrı

55 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne enerjisini sağlıklı yaşam alışkanlıklarına borçlu. Şeker ve gluten tüketmeyen yıldız sanatçı, her gün spor yapıyor. Sahne provalarının yanı sıra her sabah egzersiz yapan Lopez, yoğun günlerinde enerji ihtiyacını soğuk çay ile karşılıyor.

Sahneye çıkmadan önce tüm enerjisini dengeleyen JLo, aynı zamanda disipliniyle de örnek oluyor. Bu özverili hazırlık süreci sayesinde sahnede her zaman dinamik ve etkileyici bir performans sergiliyor.

İstanbul Konseri Merakla Bekleniyor

Yıllar sonra Türkiye’ye konser vermek için gelen Jennifer Lopez, İstanbul’daki hayranlarını heyecanlandırdı. Yenikapı’da gerçekleşecek dev organizasyon için hazırlıklar şimdiden başladı. “Meet & Greet” seçeneğiyle dikkat çeken konser, sezonun en iddialı etkinliklerinden biri olacak gibi görünüyor.