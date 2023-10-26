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İstanbul'da İlçe İlçe Hesaplandı: İşte ev almak için aylık ödemeniz

İstanbul'da konut fiyatları ve bu fiyatları karşılamak için gereken hane gelirleri üzerine detaylı bir analiz. Hangi ilçelerde ne kadar gelire ihtiyacınız olduğunu öğrenin

İstanbul'da İlçe İlçe Hesaplandı: İşte ev almak için aylık ödemeniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 15:17

İstanbul'da konut fiyatları ve bu fiyatları karşılamak için gereken hane gelirleri üzerine detaylı bir analiz. Hangi ilçelerde ne kadar gelire ihtiyacınız olduğunu öğrenin

Koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna çatışmaları ve ardından yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte enflasyonun yükselmesi, konut fiyatlarının ve bu evlere sahip olma hayalinin giderek zorlaşmasına yol açtı. Bir kişinin ev sahibi olabilmesi için sahip olması gereken gelir miktarı, her geçen gün biraz daha artıyor.

Büyükşehirlerdeki Durum Ne?

Ülkemiz genelinde konut fiyatlarının yüksek seyrettiği gözlemlenirken, büyükşehirlerdeki durum daha da kritik. Özellikle İstanbul, konut fiyatlarının tavan yaptığı iller arasında başı çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, İstanbul'da ağustos ayında konut fiyatlarında %78,4'lük bir artış yaşandı ve ortalama metrekare fiyatı 42 bin TL olarak kaydedildi.

Bir Ev Satın Almak İçin Gerekli Hane Geliri

Bu maliyetlere dayanarak İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de bir ev satın almak için gereken hane gelirinin ne kadar olması gerektiği konusundaki hesaplamalar yapıldı.

İstanbul'da Konut Edinme Maliyetleri

Ortalama Fiyatlar ve Gerekli Gelir

İstanbul'da ortalama bir 2+1 yeni konutun maliyeti göz önüne alındığında, bu konuta sahip olabilmek için bir hane gelirinin 88-373 bin TL arasında değişen miktarlarda olması gerektiği belirtiliyor.

Uygun ve Yüksek Fiyatlı İlçeler

Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri, İstanbul'da konut fiyatlarının en uygun olduğu bölgeler arasında yer alırken, Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy ise en yüksek hane gelir beklentisinin olduğu ilçeler olarak öne çıkıyor.

Beklenen Konut Kredisi Kampanyalarının Etkisi

Bazı uzmanlar, olası bir konut kredisi kampanyasıyla faiz oranlarının %1,20'ye düşeceğini ve vade süresinin 180 aya çıkabileceğini öngörüyor. Eğer bu beklentiler gerçekleşirse, gereken hane geliri 34 bin ila 143 bin TL arasında bir değere gerileyebilir.

İstanbul'da İlçe İlçe Konut Maliyetleri

Konut maliyetleri ve hane gelirleri incelendiğinde, ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Örnek olarak birkaç ilçeyi ele alırsak:

  • Arnavutköy:

    • En düşük ilan fiyatı: 2.195.000 TL
    • Yüzde 1,20 faizle aylık: 60.000 TL

  • Avcılar:

    • En düşük ilan fiyatı: 2.150.000 TL
    • Yüzde 1,20 faizle aylık: 58.000 TL

  • Bağcılar:

    • En düşük ilan fiyatı: 2.850.000 TL
    • Yüzde 1,20 faizle aylık: 77.000 TL
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