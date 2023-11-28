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İstanbul'da fırtına alarmı! THY seferlerine iptal

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde beklenen şiddetli fırtına sebebiyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı toplam 56 seferi iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul'da fırtına alarmı! THY seferlerine iptal
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-11-2023 16:41

İstanbul'da bu akşam beklenen güçlü fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı toplam 56 seferi iptal ettiğini duyurdu.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden bölgeye yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Sıcaklık değerlerinin kış ortalamasından artarak hafta boyunca 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor. Bugün 22.00 ile yarın 10.00 saatleri arasında İstanbul genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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