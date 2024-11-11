İstanbul, Hande Yener'e akın etti

Binlerce kişinin katıldığı ve tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği gecede Hande Yener a'dan z'ye adeta sahne dersi verdi. Her zaman olduğu gibi özel bir kostümle sahneye çıkan Yener benzersiz stiliyle de büyük beğeni topladı.





HANDE AŞKINA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU!



En hit ve viral olan eserlerin seslendirildiği hıncahınç gecede başarılı sanatçı bitmek tükenmek bilmeyen sahne enerjisiyle herkesi mest etti. Sahne performansı boyunca dansçıları eşliğinde bir an olsun yerinde durmayan başarılı sanatçının yüksek enerjisi, hayranlarının keyfini ikiye katladı.

Mekan kapısının önünde metrelerce kuyruk oluşturan Hande Yener hayranlarının ilgisi görenleri hayrete düşürdü. Hande Yener tüm şarkıları hep bir ağızdan danslar ve büyük bir coşku eşliğinde birlikte seslendirdiği hayranlarına unutulmaz anlar yaşatarak bu büyük sevgiyi karşılıksız bırakmadı.