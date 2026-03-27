İstanbul Film Festivali Başlıyor: Aslı Tunç Jüride

İstanbul’un kültür sanat takviminde her yıl merakla beklenen etkinliklerden biri olan İstanbul Film Festivali, bu yıl 45. edisyonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 9-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlere zengin bir program sunacak.

Ayrıca bu yıl festival, yalnızca film gösterimleriyle değil, güçlü jüri kadrosu ve uluslararası seçkisiyle de dikkat çekiyor. Özellikle akademisyen Aslı Tunç’un jüri üyeleri arasında yer alması, festivalin entelektüel derinliğini daha da artırıyor.

140 Filme Ev Sahipliği Yapan Güçlü Seçki

45. İstanbul Film Festivali, toplamda 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşan kapsamlı bir seçki sunuyor.

Bu seçkide, dünya sinemasının öne çıkan yapımları yer alıyor. Bununla birlikte festival, yalnızca ödüllü filmleri değil; aynı zamanda genç yönetmenlerin yeni projelerini de izleyiciyle buluşturuyor.

Ayrıca birçok film, dünya ve Türkiye prömiyerlerini bu festival kapsamında gerçekleştirecek. Böylece izleyiciler, sinema dünyasının en güncel ve güçlü örneklerini ilk izleyenler arasında yer alacak.

Festival Sadece Gösterimden İbaret Değil

Festival programı, yalnızca film izlemekle sınırlı kalmıyor. Aksine, sinema profesyonelleri ve izleyiciler arasında güçlü bir etkileşim alanı yaratıyor.

Gösterimlerin ardından düzenlenecek söyleşiler, yönetmen ve oyuncularla birebir iletişim fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra özel etkinlikler ve paneller, festival deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Ayrıca Köprüde Buluşmalar platformu, yapımcılar ve yönetmenler için önemli bir networking alanı oluşturuyor. Bu platform, yeni projelerin gelişmesine katkı sağlıyor.

Aslı Tunç Altın Lale Jürisinde

Festivalin en prestijli bölümlerinden biri olan Altın Lale Yarışması, bu yıl da güçlü bir jüri kadrosuyla dikkat çekiyor.

Jüri başkanlığını David Mackenzie üstlenirken, jüri üyeleri arasında akademisyen Aslı Tunç da yer alıyor.

Bunun yanı sıra Ekin Koç, Tanja Meissner ve Rodrigo Areias gibi isimler de jüri kadrosunda bulunuyor.

Toplam 15 uzun metrajlı film, Altın Lale ödülü için yarışacak. Bu güçlü seçki, festivalin uluslararası kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

İstanbul’un İki Yakasında Sinema Deneyimi

Festival, İstanbul’un farklı noktalarında sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimler; Beyoğlu, Şişli ve Kadıköy’de yer alan salonlarda gerçekleşecek.

Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması gibi şehrin ikonik salonları, festivalin ana durakları arasında yer alıyor.

Seanslar gün boyunca farklı saatlerde düzenlenecek. Böylece izleyiciler, programlarını esnek şekilde planlayabilecek.

Sinema Dünyasına Açılan Bir Kapı

İstanbul Film Festivali, yıllardır yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde konumlanıyor. Aynı zamanda sinemacılar için bir vitrin, izleyiciler için ise keşif alanı sunuyor.

Festival, genç yetenekleri desteklerken usta yönetmenleri de aynı platformda buluşturuyor. Böylece sinemanın evrensel dili, İstanbul’da yeniden hayat buluyor.