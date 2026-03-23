İstanbul Film Festivali 2026: Yıldızlarla Dolu Gala Filmleri

İstanbul’un kültür sanat takviminde yılın en heyecan verici duraklarından biri geri dönüyor. İstanbul Film Festivali, 45. edisyonuyla 9–19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. Üstelik bu yılki program, dünya festivallerinden ödüllü yapımları ve güçlü oyuncu kadrolarını aynı çatı altında topluyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival, yalnızca bir gösterim programı sunmuyor. Aynı zamanda sinemanın farklı dillerini keşfetmek isteyenler için çok katmanlı bir deneyim yaratıyor. Özellikle N Kolay Galaları ve Devriâlem bölümleri, sezonun en çok konuşulan yapımlarını İstanbul’a taşıyor.

Açılış Filmi: Üç Veda

Festivalin açılışı, duygusal tonuyla dikkat çeken güçlü bir filmle gerçekleşiyor. Isabel Coixet imzalı “Üç Veda” (Three Goodbyes), festivalin açılış galasında izleyiciyle buluşuyor.

Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan film, hayatın içindeki küçük ama derin vedalara odaklanıyor. Başrollerde Alba Rohrwacher ve Elio Germano yer alıyor. Yönetmenin ifadesiyle film, “geride bıraktığımız insanca detayları” merkezine alıyor ve izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

N Kolay Galaları: Yıldızlar Geçidi

Bu yılın en dikkat çeken bölümlerinden biri olan N Kolay Galaları, geniş tür çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Siyasal gerilimden aksiyon-komediye, belgeselden auteur sinemaya kadar uzanan seçki, güçlü isimleri bir araya getiriyor.

“Kremlin’in Büyücüsü” (The Wizard of the Kremlin), Olivier Assayas yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Filmde Paul Dano, Jude Law ve Alicia Vikander gibi yıldız isimler yer alıyor.

Bunun yanı sıra David Lowery imzalı “Mother Mary”, Anne Hathaway ve Michaela Coel’i aynı projede buluşturuyor. David Mackenzie’nin yönettiği “Fuze” (Fünye) ise Aaron Taylor-Johnson ve Theo James ile aksiyon dozunu yükseltiyor.

Festivalin bu yılki Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan Gianfranco Rosi’nin “Pompei: Below the Clouds” filmi de bu seçkide yer alıyor. Ayrıca Steven Soderbergh ve Gore Verbinski gibi önemli yönetmenlerin yapımları da programda dikkat çekiyor.

Devriâlem: Dünya Festivallerinden Seçkiler

Devriâlem bölümü, uluslararası festivallerde öne çıkan yapımları bir araya getiriyor. Bu seçki, sinemanın global nabzını tutmak isteyenler için güçlü bir alan yaratıyor.

Karlovy Vary’de ödül kazanan “Feryat”, Sundance’te En İyi Yönetmen Ödülü’nü alan “Savaş Zamanı Boşanmak” ve Claire Denis imzalı “Bekçilerin Çığlığı” bu bölümün öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Ayrıca Venedik’te En İyi Senaryo ödülünü kazanan “İş Başında”, Berlin’de dikkat çeken “Nina Roza” ve başrolünde Isabelle Huppert’in yer aldığı “Dünyanın En Zengin Kadını” da programda öne çıkıyor.

Bununla birlikte Mads Mikkelsen’li “Son Viking” ve Willem Dafoe’nun başrolünde olduğu “Geç Gelen Şöhret”, festivalin uluslararası gücünü pekiştiriyor.

İstanbul’da Sinemanın En Güçlü Hali

İstanbul Film Festivali, bu yıl da yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda farklı bakış açılarını, güçlü hikayeleri ve yaratıcı anlatıları bir araya getiriyor.

Festival, hem genç sinemaseverler hem de deneyimli izleyiciler için zengin bir keşif alanı sunuyor. Çünkü her film, izleyiciyi farklı bir dünyaya taşıyor.