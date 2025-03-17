İstanbul Arabesque Project'ten yeni tekli: 'Seni Kalbimden Silemedim"

İstanbul'un melankolik ruhunu, rock müzikle harmanlayan İstanbul Arabesque Project, yeni teklisi "Seni Kalbimden Silemedim" ile dinleyicilerine duygusal bir yolculuk sunuyor. Grubun son çıkışı, terk edilmiş bir aşkla baş başa kalan birinin içsel çatışmasını ve sevdayla olan hesaplaşmasını konu alıyor

İstanbul Arabesque Project'ten yeni tekli: 'Seni Kalbimden Silemedim
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 17-03-2025 13:34

Seni Kalbimden Silemedim, grubun her zamanki karakteristik sound'u olan güçlü gitar rifleri, etkileyici davul düzenlemeleri ve derin duygusal vokalleriyle dikkat çekiyor. Grubun davulcusu Barbaros Akbulut'a ait olan şarkı sözleri, dinleyiciyi derin bir hüzne ve özleme sürüklüyor; ancak aynı zamanda bu zor duygularla yüzleşmeyi de öğretiyor. Grup, şarkı boyunca kaybedilen sevgiyi ve bununla gelen içsel acıyı müziğin gücüyle anlatmayı başarıyor.

İstanbul Arabesque Project, geçmişten bugüne taşınan arkaik duyguların ve modern rock tınılarının harmanlandığı eserleriyle dinleyicilerine hem nostaljik bir yolculuk hem de güncel bir duygu yoğunluğu sunmaya devam ediyor.

İstanbul Arabesque Project'in yeni teklisi "Seni Kalbimden Silemedim", tüm dijital platformlarda yayında.

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