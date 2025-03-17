İstanbul Arabesque Project'ten yeni tekli: 'Seni Kalbimden Silemedim"

Seni Kalbimden Silemedim, grubun her zamanki karakteristik sound'u olan güçlü gitar rifleri, etkileyici davul düzenlemeleri ve derin duygusal vokalleriyle dikkat çekiyor. Grubun davulcusu Barbaros Akbulut'a ait olan şarkı sözleri, dinleyiciyi derin bir hüzne ve özleme sürüklüyor; ancak aynı zamanda bu zor duygularla yüzleşmeyi de öğretiyor. Grup, şarkı boyunca kaybedilen sevgiyi ve bununla gelen içsel acıyı müziğin gücüyle anlatmayı başarıyor.

İstanbul Arabesque Project, geçmişten bugüne taşınan arkaik duyguların ve modern rock tınılarının harmanlandığı eserleriyle dinleyicilerine hem nostaljik bir yolculuk hem de güncel bir duygu yoğunluğu sunmaya devam ediyor.

İstanbul Arabesque Project'in yeni teklisi "Seni Kalbimden Silemedim", tüm dijital platformlarda yayında.