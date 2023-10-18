İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Türkiye'den 3 Günlük Milli Yas Kararı

İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan bu kararı sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Türkiye'de Üç Gün Milli Yas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Türkiye'de 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. İsrail'in bu saldırıları tüm dünyada büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Duyuru

Ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan, alınan bu kararı sosyal medya üzerinden vatandaşlara bildirdi. Erdoğan'ın paylaşımında, "Türkiye olarak, Filistin halkının yaşamakta olduğu derin acıyı kalbimizde derinden hissetmekteyiz. Masum sivillerin, özellikle de çocukların hayatını kaybetmesi karşısında duyduğumuz derin üzüntü nedeniyle ülkemiz genelinde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.