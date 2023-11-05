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İsrail'in Filistin Bayrağı Yasağına Karşı Yeni Protesto Sembolü Nedir?

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklrında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklanması sonrası hangisi proteto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır. Hulk Posteri Karpuz Dilimi Kırmızı Karanfil Sedir Ağacı doğru cevap nedir

İsrail'in Filistin Bayrağı Yasağına Karşı Yeni Protesto Sembolü Nedir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 23:06

ATV’nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 5 Kasım Pazar yeni bölümü ile ekranlarda izleyicileri ile buluştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorulan İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklrında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklanması sonrası hangisi proteto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır sorunun cevabı merak konusu oluyor.

Soru : İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklanması sonrası hangisi proteto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır

A- Hulk posteri

B- Karpuz dilimi

C- Kırmızı karanfil

D- Sedir ağacı dalı

Doğru Cevap:

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